Обстріл у районі ТЦ «Донецьк Сіті»: пошкоджено машини, вибито скло в будинках

Увечері 30 листопада обстріляно вулицю Челюскінців біля торгового центру «Донецьк Сіті» у Київському районі тимчасово окупованого Донецька.



За інформацією окупаційної адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікно у п'яти багатоповерхівках, також влучення прийшлось на приватний будинок.



На фотографіях, опублікованих у місцевих пабликах, видно, що внаслідок обстрілу пошкоджено машини.



Інформації про загиблих та поранених немає.

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території вранці через обстріл поранено двох людей.



На підконтрольних угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» територіях є загибла та постраждалі внаслідок обстрілів.



У Донецьку під час обстрілу Ворошилівського району загинув мирний житель.