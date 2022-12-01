В котельных некому работать: Сотрудников теплосети в Донецке массово отправляют на фронт

Оккупанты принудительно мобилизовали более 100 мужчин, работавших на предприятии «Донецктеплосеть».



Как сообщают местные жители в соцсетях, мобилизованы около 120 мужчин. На сборы им дали два дня, все необходимое пришлось закупать самим. Далее сформированный из мобилизованных взвод две недели «готовили» и отправили на фронт, под Авдеевку. Как минимум 11 из них могли погибнуть.



В котельных в городе некому работать, и их приходится закрывать. «Официальная» версия — на ремонт, однако реальная причина в острой нехватке персонала.



Ситуацию с массовой мобилизацией работников «Донецктеплосети» прокомментировал гендиректор «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка на сепаратистском телеканале «Оплот».



По его словам, оккупированную часть Донетчины обеспечивают теплом более десяти тысяч человек.



«Эти новости являются чистым фейком… Никакие сотрудники у нас не были мобилизованы. Я имею в виду последнее время. Никаких 120 человек», — заявил он.



Однако в комментариях жители Донецка пишут, что это ложь:

«Вот мразина! Слышь, гни*а. В моем бате половина людей из теплосети, и сам я тоже оттуда»;

«Поражаюсь наглому вранью гендиректора»;

«Вы серьезно? У меня папа работает на котельной, остались только пенсионеры!».

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