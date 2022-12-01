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Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені

01 грудня 2022, 11:21

Центр Донецька під обстрілом, пошкоджено готель та дитсадки, є поранені

В окупованому Донецьку В окупованому Донецьку

Центр окупованого Донецька зранку потрапив під обстріл.

Як повідомляють місцеві мешканці, є руйнування. Зокрема, прямим влученням снаряда пошкоджено багатоквартирний будинок на бульварі Шевченка, є «приліт у готель Ramada.

«Мер» міста при угрупуванні «ДНР» Олексій Кулемзін пише про обстріл Ворошилівського району з РСЗВ «Град». За його словами, зафіксовано «приліт» у дворі дитсадка по бульвару Шевченка. У дошкільному закладі вибиті всі вікна.

Також Кулемзін повідомляє про одного пораненого.

Наслідки обстрілів публікують репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко та місцеві жителі у Telegram.

Російські «РИА Новости» пишуть про двох поранених.

Оновлено. У так званому «штабі тероборони ДНР» уточнили, що кількість поранених зросла до трьох осіб. Також повідомляється про пошкодження ще одного дитсадка.

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