Декілька районів Донецька під обстрілом: є загиблий та поранені

Увечері 1 грудня обстріляно центр тимчасово окупованого Донецька. Місцеві Telegram-канали повідомляють про обстріл Ворошиловського, Київського, Куйбишевського району.



У пабликах також опубліковані відео та фото, на яких видно вогонь, з підписом «Київський РВВС зараз».



Окупаційна адміністрація повідомляє про пошкодження фасадів, скління двох багатоповерхівок у районі магазину «Ізумруд» у Київському районі.



Паблики повідомляють про одного загиблого — співробітника рятувальної служби — і трьох поранених внаслідок обстрілу на перетин проспекту Ватутіна та вулиці Університетської.

На підконтрольному угрупуванні «ДНР» території минулої доби внаслідок обстрілів загинув один мирний житель.



Увечері 30 листопада обстріляно вулицю Челюскінців біля торгового центру «Донецьк Сіті» у Київському районі тимчасово окупованого Донецька.