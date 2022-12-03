«ДНР» заявила об обстрелах: Пятеро погибших и 14 раненых

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за сутки погибли пять мирных жителей. Об этом сообщает так называемый «СЦКК ДНР».



Люди погибли в Киевском, Куйбышевском районах Донецка и Шахтерске. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, в том числе ребенок 2012 года рождения, в Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Шахтерске и Ясиноватой.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погиб один мирный житель. Еще четыре человека ранены.



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