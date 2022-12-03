«ДНР» заявила про обстріли: П'ятеро загиблих та 14 поранених

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території за добу загинуло п'ять мирних жителів. Про це повідомляє так званий «СЦКК ДНР».



Люди загинули у Київському, Куйбишівському районах Донецька та Шахтарську. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних осіб, зокрема дитина 2012 року народження, у Київському та Ворошилівському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки, Шахтарську та Ясинуватій.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель. Ще чотирьох людей поранено.



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