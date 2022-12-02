Более 19 млн гривен направили на выплаты пассажирам эвакуационных поездов

В ноябре Минреинтеграции перечислило 19,3 миллиона гривен на выплаты украинцам, которые эвакуировались из опасных регионов поездами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Начиная с 1 ноября средства на выплаты пассажирам эвакопоездов перечисляет Минреинтеграции. По прибытии эвакуированные прямо на вокзале получают финансовую поддержку от государства. В частности, взрослым выплачивают по две тысячи гривен, детям и лицам с инвалидностью — по три тысячи гривен. Деньги непосредственно людям выдает "Укрпочта"», — уточнили в ведомстве.



Там добавили, что для обеспечения таких выплат Минреинтеграции направило на счета региональных (Хмельницкой, Львовской, Тернопольской и Днепропетровской) дирекций «Укрпочты» 19,3 миллиона гривен. Эти средства рассчитаны на выплату кэш-помощи более чем семи тысячам переселенцев.

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