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Як виплачують пенсії після деокупації, розповіли у Мінсоцполітики

03 грудня 2022, 19:39

Як виплачують пенсії після деокупації, розповіли у Мінсоцполітики

Нарахування пенсій та соцвиплат українцям, які проживають на захоплених Росією під час повномасштабного вторгнення територій, не припинялися. У деокупованих населених пунктах люди отримують виплати одразу ж, як там починають працювати банки та «Укрпошта». Про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, передає «Суспільне».

За її словами, держава намагається проводити всі виплати, які були призначені людям, зокрема на територіях, які ще окуповані.

«Ми все одно намагаємося виплачувати у різний спосіб, щоб люди змогли вижити під час окупації, відчували підтримку держави. Усі пенсії, які виплачували людям за цей проміжок часу, — вони були на їхніх карткових рахунках. Просто не завжди кожна людина могла скористатися цими рахунками», — пояснила міністерка.

Жолнович додала, що так само справи з соціальною допомогою: вона залишалася на карткових рахунках людей.

«Залишалося лише питання з тими, що доставлялися поштою. Ми знайшли вихід: відправляли такі виплати до "Ощадбанку", як переказ грошовий. Якщо місяць він там пробув, і ми розуміли, що людина не може зняти гроші, то шукали всі можливі картки, які є. І відправляли туди соціальну допомогу, щоб дати людині можливість скористатися хоч якоюсь картою», — сказала вона.

Очільниця Мінсоцполітики наголосила, що банки дуже швидко відновлюють роботу на деокупованих територіях: встановлюють термінали, відкривають відділення. Тому всі виплати, які були нараховані, по суті відразу стають доступними громадянам. Відновлює роботу й «Укрпошта». І кожна людина може подати заяву, щоб отримувати виплати найзручнішим способом, через банк чи через пошту.

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