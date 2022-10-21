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Наказания не будет — Верещук о получении пенсии или соцпомощи от оккупационной власти

21 октября 2022, 18:02

Наказания не будет — Верещук о получении пенсии или соцпомощи от оккупационной власти

За получение гражданами Украины пенсии или социальной помощи от оккупантов на временно неподконтрольной территории наказания не будет. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона 21 октября.

Кроме того, Верещук ответила на вопрос об оплате коммунальных услуг на временно оккупированной территории. По ее словам, если это предприятие, которое находится на временно неподконтрольной территории, налоги пойдут на обслуживание оккупанта.

«И тогда, пусть люди, которые вам задавали вопрос, спросят себя, хотят ли они обслуживать оккупантов, или нет. Если они не хотят, то, конечно, платить не нужно. Если они не заплатят, им отрежут газ. И что делать? Поэтому я и призывала эвакуироваться‎»‎, — уточнила Верещук.

Ощадбанк сделал вход в мобильное приложение «Ощад24» через сообщение в мессенджере Viber для жителей неподконтрольных территорий.

Все пенсии, которые положены украинцам, независимо от ситуации на конкретно взятой территории, начисляются и финансируются в полном объеме.

Правительство запускает процедуру удаленной идентификации через «Дію» для получения пенсионных выплат людьми, проживающими на временно оккупированных территориях.

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