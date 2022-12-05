СБУ выдвинула подозрение женщине, которая помогала депортировать жителей Мариуполя в РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают жительницу оккупированного Енакиево, которая является так называемой заместительницей главы оккупационной администрации Тореза. По данным СБУ, женщина отвечала за депортацию в РФ жителей оккупированных Мариуполя и Волновахи.



«Для этого она организовала в городе транзитный "перевалочный пункт", который использовался для принудительного вывоза украинцев в отдаленные регионы России, в частности Восточной Сибири и Дальнего Востока», — уточняется в сообщении.



По данным следствия, женщина сотрудничает с группировкой «ДНР» с 2016 года.



Она уведомлена о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



«Во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донбасса. Однако сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины», — информируют в спецслужбе.