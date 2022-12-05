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СБУ висунула підозру жінці, яка допомагала депортувати мешканців Маріуполя до РФ

05 грудня 2022, 18:37

СБУ висунула підозру жінці, яка допомагала депортувати мешканців Маріуполя до РФ

Співробітники Служби безпеки України підозрюють мешканку окупованого Єнакієвого, яка є так званою заступницею голови окупаційної адміністрації Тореза. За даними СБУ, жінка відповідала за депортацію до РФ мешканців окупованих Маріуполя та Волновахи.

«Для цього вона організувала в місті транзитний "перевалочний пункт", який використовувався для примусового вивезення українців у віддалені регіони Росії, зокрема, Східного Сибіру та Далекого Сходу», — уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, жінка співпрацює із угрупуванням «ДНР» з 2016 року.

Вона повідомлена про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

«Щоб уникнути правосуддя, зловмисниця ховається на тимчасово захопленій території Донбасу. Однак співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці та проводять комплексні заходи щодо її притягнення до відповідальності за злочини проти України», — інформують у спецслужбі.

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