Прославлял «русский мир»: Священнику Киево-Печерской Лавры сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении священнику Киево-Печерской Лавры в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба спецслужбы.



«В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями», - говорится в сообщении.



По информации СБУ, указанные лица подозреваются в совершении правонарушений по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).



Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.



В Киевской городской прокуратуры сообщили, что подозреваемый священнослужитель - гражданин Украины, уроженец Брянской области РФ.



По информации прокуратуры, 12 ноября 2022 года подозреваемый во время богослужения в одном из храмов Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра» распространял среди прихожан тезисы пропагандистского характера.