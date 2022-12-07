В России в полицейских стрелял дезертировавший боец ЧВК «Вагнер»

Ростовская область. Фото: Telegram-канал Baza

Мужчина, стрелявший из пулемета в российских полицейских в Ростовской области РФ, задержан. Это дезертировавший боец ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



«Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК "Вагнер". 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал. Вчера его заметили недалеко от завода в Новошахтинске: Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника в таз, а затем скрылся. Его искали около суток и нашли в заброшенной свиноферме. При задержании Николин пытался оказать сопротивление», — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что в Новошахтинске Ростовской области РФ мужчина из пулемета стрелял в полицейских. Ранен один из них. Предварительно, мужчина дезертировал с фронта.