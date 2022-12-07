У Росії в поліцейських стріляв боєць ПВК «Вагнер», що дезертирував

Ростовська область. Фото: Telegram-канал Baza

Чоловік, який стріляв із кулемета у російських поліцейських у Ростовській області РФ, затриманий. Це боєць ПВК «Вагнер», що дезертирував. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.



«Павло Ніколін відбував термін за крадіжку та розбій в уфимській ІК-4. Звідти його завербували до ПВК "Вагнер". 24 листопада Ніколін передумав воювати та втік. Вчора його помітили неподалік заводу в Новошахтинську: Ніколін напав на поліцейських і відкрив по них стрілянину з кулемета Калашнікова. Чоловік поранив одного співробітника в таз, а потім втік. Його шукали близько доби та знайшли у занедбаній свинофермі. При затриманні Ніколін намагався чинити опір», — йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що в Новошахтинську Ростовської області РФ чоловік із кулемета стріляв у поліцейських. Поранено одного з них. Попередньо, чоловік дезертував з фронту.