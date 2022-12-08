Какие территории намерена захватить Россия: Песков сделал заявление

РФ не намерена аннексировать новые территории в Украине, однако собирается захватить подконтрольные украинским властям части четырех областей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские «РИА Новости».



«Речь о присоединении еще новых территорий не идет, по крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было, но все равно предстоит много работы по освобождению территорий — еще в ряде новых регионов России есть оккупированные территории, которые предстоит освободить», — уверяет Песков.

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