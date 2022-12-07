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Путин заявил, что «спецоперация» может стать «длительным процессом»

07 декабря 2022, 19:57

Путин заявил, что «спецоперация» может стать «длительным процессом»

Глава РФ Владимир Путин заявил, что «специальная военная операция» в Украине может стать «длительным процессом». Об этом он сказал в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека при президенте России.

«Конечно, это длительный процесс может быть», — заявил он, комментируя возможные сроки продолжения так называемой «спецоперации».

Кроме того, он подчеркнул, что для России «значимым результатом спецоперации» стало «появление новых территорий», фактически оккупация регионов Украины.

Путин также заявил, что 150 тысяч мобилизованных россиян находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ — это так называемый боевой резерв. А новую волну мобилизации в России проводить «нет смысла».

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