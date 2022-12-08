Які території має намір захопити Росія: Пєсков зробив заяву

РФ не має наміру анексувати нові території в Україні, однак збирається захопити підконтрольні українській владі частини чотирьох областей. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські «РИА Новости».



«Про приєднання ще нових територій не йдеться, принаймні жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій — ще в низці нових регіонів Росії є окуповані території, які потрібно звільнити», — запевняє Пєсков.

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