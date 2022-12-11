Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»

Пожар после обстрела в Донецке. Фото: соцсети

Киевский район Донецка сегодня днем попал под обстрел. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Так, повреждения получили два многоквартирных жилых дома по улице Артема. А также дома на улицах Челюскинцев и Университетской. Есть попадания на пересечении улицы Молодых Шахтеров и улице Челюскинцев.



Пожар после обстрела начался на рынке «Маяк».





Сегодня утром в Донецке под обстрел попали Ворошиловский и Калининский районы.



Представители украинской власти отрицают, что ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка.



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