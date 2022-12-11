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Київський район Донецька обстріляли. Почалася пожежа на ринку «Маяк»

11 грудня 2022, 15:45

Київський район Донецька обстріляли. Почалася пожежа на ринку «Маяк»

Пожежа після обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі Пожежа після обстрілу у Донецьку. Фото: соцмережі

Київський район Донецька сьогодні вдень потрапив під обстріл. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Так, пошкодження отримали два багатоквартирні житлові будинки по вулиці Артема. А також будинки на вулицях Челюскінців та Університетській. Є влучення на перехресті вулиці Молодих Шахтарів та вулиці Челюскінців.

Пожежа після обстрілу почалася на ринку «Маяк».

Сьогодні вранці в Донецьку під обстріл потрапили Ворошиловський. та Калінінський райони.

Представники української влади заперечують, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Донецька.

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