Київський район Донецька обстріляли. Почалася пожежа на ринку «Маяк»

Київський район Донецька сьогодні вдень потрапив під обстріл. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Так, пошкодження отримали два багатоквартирні житлові будинки по вулиці Артема. А також будинки на вулицях Челюскінців та Університетській. Є влучення на перехресті вулиці Молодих Шахтарів та вулиці Челюскінців.
Пожежа після обстрілу почалася на ринку «Маяк».
Сьогодні вранці в Донецьку під обстріл потрапили Ворошиловський. та Калінінський райони.
Представники української влади заперечують, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Донецька.
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