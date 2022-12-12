У «ДНР» рекомендували перейти на дистанційну роботу через обстріли

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території всім організаціям рекомендовано перевести на дистанційний режим роботи максимальну кількість персоналу через часті обстріли.



Про це говориться в «дорученні» глави «ДНР» Дениса Пушиліна.



Такі рекомендації надані «органам та місцевим адміністраціям», підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, а також індивідуальним підприємцям та фізичним особам — підприємцям. Керівникам «органів влади» та «місцевих адміністрацій» наказано негайно довести рекомендації до адресатів.



У своєму відеозверненні Пушилін пояснив, що після анексії так званої «ДНР» Росією у нього немає механізму для переведення працівників на в обов'язковому порядку, однак такі рекомендації мають бути доведені на всіх рівнях.



«До мене надходила скарга буквально сьогодні з приводу того, що в Петрівському районі Донецька відділ освіти змушували виходити на роботу, незважаючи на обстріли. Це неприпустимо, цю ситуацію будемо контролювати і втручатися в такі моменти», — розповів Пушилін.



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