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G7 намерена обеспечить Украину системами ПВО

12 декабря 2022, 23:42

G7 намерена обеспечить Украину системами ПВО

Лидеры стран «Большой семерки» (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) намерены предоставить Украине необходимые системы противовоздушной обороны. Об этом сообщается в совместном коммюнике лидеров G7, опубликованном на сайте Совета Европы.

«Мы продолжим координировать усилия для удовлетворения срочных потребностей Украины в военной и оборонной технике, сосредотачиваясь непосредственно на обеспечении Украины системами и способностями противовоздушной обороны», отмечается в документе.

Также лидеры G7 заявили о решительном осуждении продолжения захвата и милитаризации Россией Запорожской АЭС, хищений и злоупотреблений в отношении украинского персонала станции и умышленной дестабилизации ее операций. Они заявили о поддержке усилий Международного агентства по атомной энергии в отношении создания зоны безопасности и охраны вокруг Запорожской АЭС.

«Агрессивная война России должна прекратиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств, что Россия предана устойчивым мирным усилиям. Россия может остановить эту войну немедленно путем прекращения ее атак против Украины и полного и безусловного вывода ее войск с территории Украины. Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского относительно справедливого мира», отмечается в коммюнике.

«Мы будем сохранять и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется или подрывает наши ограничительные меры», заявили лидеры стран G7.

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