Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

G7 має намір забезпечити Україну системами ППО

12 грудня 2022, 23:42

G7 має намір забезпечити Україну системами ППО

Лідери країн «Великої сімки» (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) мають намір надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони. Про це повідомляється у спільному комюніке лідерів G7, опублікованому на сайті Ради Європи.

«Ми продовжимо координувати зусилля для задоволення термінових потреб України у військовій та оборонній техніці, зосереджуючись безпосередньо на забезпеченні України системами та здібностями протиповітряної оборони», — наголошується в документі.

Також лідери G7 заявили про рішуче засудження продовження захоплення та мілітаризації Росією Запорізької АЕС, розкрадань та зловживань щодо українського персоналу станції та навмисної дестабілізації її операцій. Вони заявили про підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії щодо створення зони безпеки та охорони навколо Запорізької АЕС.

«Агресивна війна Росії має припинитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів, що Росія віддана стійким мирним зусиллям. Росія може зупинити цю війну негайно шляхом припинення її атак проти України та повного та безумовного виведення її військ із території України. Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого світу», — наголошується у комюніке.

«Ми зберігатимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється або підриває наші обмежувальні заходи», — заявили лідери країн G7.

Ще за темою

Організації
G7
Інше
ППО
Події
Війна
Місця
Росія Україна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:51
Головні події в окупації 12 грудня
18:03
В окупованому Скадовську невідомі підірвали авто заступника голови «адміністрації» Херсонської області
17:55
«ДНР»: Троє людей загинули внаслідок обстрілів Донецька
16:05
За тиждень ЗСУ знищили понад десять баз окупантів — Федоров
14:31
Жителям окупованої Херсонщини важко виїхати навіть на Запоріжжя — Хлань
13:29
У Донецьку розпочали встановлення новорічної ялинки, незважаючи на обстріли
13:18
Угруповання «ДНР» відключає домофони на підконтрольній їм території
12:18
У «ДНР» призначили нового «мера» Дебальцевого
11:32
«ДНР»: У Донецьку дев'ятеро людей поранено в результаті обстрілів за добу
09:52
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
09:25
У «ДНР» рекомендували перейти на дистанційну роботу через обстріли
23:50
Головні події в окупації 11 грудня
17:44
Пушилін звільнив «мера» Дебальцево. Пояснив це скаргами місцевих мешканців
15:45
Київський район Донецька обстріляли. Почалася пожежа на ринку «Маяк»
10:12
У Донецьку вранці обстріляли Ворошиловський та Калінінський райони
Всі новини
23:42
G7 має намір забезпечити Україну системами ППО
23:16
Центр Донецька знову зазнав обстрілу
22:51
Головні події в окупації 12 грудня
21:41
Стратегічно важливий міст впав у Мелітополі — Федоров
20:37
ЄС не погодив 9-й пакет санкцій проти Росії
20:24
Зеленський запропонував Росії почати виведення своїх військ на Різдво
20:13
Зброя для України: Рада ЄС погодила збільшення фонду на два млрд євро
19:39
Піротехніки загинули на Донеччині під час розмінування — ДСНС
19:37
Російські війська знеструмили в Україні 44 високовольтні ЛЕП
19:13
Окупанти призивають донецьких жінок для поповнення втрат — Генштаб
18:35
Окупанти прицільно обстріляли житловий район Херсона
18:19
Франція передала Україні шість гаубиць TRF1 та 18 САУ Caesar
18:03
В окупованому Скадовську невідомі підірвали авто заступника голови «адміністрації» Херсонської області
17:55
«ДНР»: Троє людей загинули внаслідок обстрілів Донецька
17:52
Російські війська змінили тактику наступу на Донеччині — Череватий
Всі новини
ВІДЕО
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
12 грудня, 09:52
Київський район Донецька обстріляли. Почалася пожежа на ринку «Маяк»
11 грудня, 15:45
У Донецьку вранці обстріляли Ворошиловський та Калінінський райони
11 грудня, 10:12

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама