G7 має намір забезпечити Україну системами ППО

Лідери країн «Великої сімки» (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) мають намір надати Україні необхідні системи протиповітряної оборони. Про це повідомляється у спільному комюніке лідерів G7, опублікованому на сайті Ради Європи.

«Ми продовжимо координувати зусилля для задоволення термінових потреб України у військовій та оборонній техніці, зосереджуючись безпосередньо на забезпеченні України системами та здібностями протиповітряної оборони», — наголошується в документі.

Також лідери G7 заявили про рішуче засудження продовження захоплення та мілітаризації Росією Запорізької АЕС, розкрадань та зловживань щодо українського персоналу станції та навмисної дестабілізації її операцій. Вони заявили про підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії щодо створення зони безпеки та охорони навколо Запорізької АЕС.

«Агресивна війна Росії має припинитися. На сьогоднішній день ми не бачили доказів, що Росія віддана стійким мирним зусиллям. Росія може зупинити цю війну негайно шляхом припинення її атак проти України та повного та безумовного виведення її військ із території України. Ми вітаємо та підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо справедливого світу», — наголошується у комюніке.

«Ми зберігатимемо і посилюватимемо економічний тиск на Росію і тих, хто ухиляється або підриває наші обмежувальні заходи», — заявили лідери країн G7.