США передадут Украине снаряды, системы для борьбы с дронами и средства ПВО

Белый дом официально объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



В частности, помощь включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 80 тысяч 155-миллметровых артиллерийских снарядов.



Кроме того, Штаты намерены передать Украине системы для борьбы с беспилотниками и средства противовоздушной обороны, внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.



Таким образом, согласно сообщению Пентагона, с 2014 года США оказали Украине военную помощь в сумме примерно 22,1 миллиарда долларов, в том числе более 19,3 миллиарда, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



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