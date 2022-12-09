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США передадут Украине снаряды, системы для борьбы с дронами и средства ПВО

09 декабря 2022, 21:42

США передадут Украине снаряды, системы для борьбы с дронами и средства ПВО

Белый дом официально объявил об очередном пакете военной помощи США Украине на сумму в 275 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В частности, помощь включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 80 тысяч 155-миллметровых артиллерийских снарядов.

Кроме того, Штаты намерены передать Украине системы для борьбы с беспилотниками и средства противовоздушной обороны, внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.

Таким образом, согласно сообщению Пентагона, с 2014 года США оказали Украине военную помощь в сумме примерно 22,1 миллиарда долларов, в том числе более 19,3 миллиарда, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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