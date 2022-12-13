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Пушилин рассказал, когда Кремль запланировал выборы в «ДНР»

13 декабря 2022, 10:13

Пушилин рассказал, когда Кремль запланировал выборы в «ДНР»

Так называемые выборы на захваченной России территории Донецкой области планируют провести 10 сентября 2023 года. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«И парламентские выборы, и выборы главы Донецкой народной республики состоятся в сентябре 2023 года, во второе воскресенье, в единый день голосования», — сказал он.

Пушилин прямо не ответил на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост главы «ДНР» на «выборах» в 2023 году.

«Что касается выдвижения моего лично, я считаю своей личной обязанностью довести ситуацию до победы и выполнить те задачи, которые я ставил перед собой, когда возглавил Донецкую народную республику», — заявил он.

5 октября президент России Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договоры о «включении» захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Аннексия территорий произошла по итогам псевдореферендума, который организовал Кремль.

Украина и страны Запада посчитали эти «референдумы» фарсом и не признают их результатов. США и ЕС анонсировали новые санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ничтожности актов, принятых в РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Зеленский ввел в действие решение СНБО от 30 сентября в ответ на аннексию Россией украинских территорий. В документе говорится об усилении обороноспособности Украины, невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что рассчитывают освободить все захваченные Россией  территории в ходе контрнаступления ВСУ.

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