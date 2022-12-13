Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»

Так звані вибори на захопленій Росії території Донецької області планують провести 10 вересня 2023 року. Про це заявив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін в інтерв'ю «РИА Новости».



«І парламентські вибори, і вибори голови Донецької народної республіки відбудуться у вересні 2023 року, у другу неділю, в єдиний день голосування [в Росії]», — сказав він.



Пушилін прямо не відповів на питання, чи буде висувати свою кандидатуру на пост глави «ДНР» на «виборах» у 2023 року.



«Що стосується висування мого особисто, я вважаю своїм особистим обов'язком довести ситуацію до перемоги і виконати ті завдання, які я ставив перед собою, коли очолив Донецьку народну республіку»,— заявив він.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони, що ратифікують договори про «включення» захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу Росії. Анексія територій відбулася за підсумками псевдореферендуму, який організував Кремль.



Україна та країни Заходу вважають ці «референдуми» фарсом і не визнають їх результатів. США та ЄС анонсували нові санкції проти Росії. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підписання указу про підписання нікчемності актів, прийнятих у РФ, що порушують суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, Зеленський увів рішення РНБО від 30 вересня у відповідь на анексію Росією українських територій. У документі йдеться про посилення обороноздатності України, неможливість переговорів з Путіним і санкції проти РФ.



Українська влада неодноразово наголошувала, що розраховує звільнити всі захоплені Росією території під час контрнаступу ЗСУ.