В Донецке отменили установку новогодней елки

Новогодняя елка в центре Донецка в этом декабре устанавливаться не будет. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Он объяснил такое решение угрозой обстрелов.



«Если будет елка, чтобы мы не говорили, люди будут собираться там, а противник может в любой момент обстрелять», — заявил Пушилин.



Он добавил, что улицы города все равно украсят «насколько это возможно, без перегибов». Также Пушилин пообещал, что оккупационная администрация подумает над альтернативными вариантами празднования для детей.



Монтаж елки был начат вчера на площади Ленина. Однако теперь работы отменят.



Представители украинской власти отрицают, что ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка.