У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки

Новорічна ялинка в центрі Донецька в цього грудня встановлюватись не буде. Про це повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



Він пояснив таке рішення загрозою обстрілів.



«Якщо буде ялинка, щоб ми не говорили, люди збиратимуться там, а противник може будь-якої миті обстріляти», — заявив Пушилін.



Він додав, що вулиці міста все одно прикрасять «наскільки це можливо, без перегибів». Також Пушилін пообіцяв, що окупаційна адміністрація подумає над альтернативними варіантами святкування для дітей.



Монтаж ялинки було розпочато вчора на площі Леніна. Однак тепер роботи скасують.



Представники української влади заперечують, що ЗСУ обстрілюють житлові квартали Донецька.



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