В оккупированном Северодонецке остается около 7-8 тысяч жителей – глава горадминистрации

Около 7-8 тысяч жителей остаются в оккупированном Северодонецке Луганской области из 102 тысяч довоенного населения, а в Северодонецкой объединенной территориальной громаде, включающей также 4 окрестных пгт и 15 сел – около 10 тысяч из 117. Об этом в эфире Эспресо.ТВ сообщил руководитель Северодонецкой ВГА Александр Стрюк.



По его словам, в городе сложная гуманитарная ситуация, в частности, не проведена подготовка к отопительному сезону.



«Оккупационная власть пытается делать картинку якобы стабильности, возобновления какой-то жизни в городе. На самом деле ситуация достаточно сложная – и гуманитарная, и любая другая. Отсутствуют условия для зимовки, пытаются собрать людей, чтобы как-то обогреться, но этого недостаточно», - сказал глава горадминистрации.



Также Стрюк сообщил, что централизованные поставки лекарств в Северодонецк не осуществляются, оставшиеся жители решают эти вопросы самостоятельно.