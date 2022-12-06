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«ЛНР» вскрывает квартиры в Северодонецке: Адреса

06 декабря 2022, 20:44

«ЛНР» вскрывает квартиры в Северодонецке: Адреса

В оккупированном Северодонецке продолжают вскрывать жилье жителей, выехавших из города.

Как сообщает «администрация» при группировке «ЛНР», планируется вскрытие квартир по ряду адресов. Собственникам предлагают явиться в «администрацию» «с целью предоставления согласия на вселение в жилое помещение сроком на три года или же отказе в предоставлении согласия на вселение».

В списке адресов указаны квартиры по проспекту Гвардейскому, по улице Гагарина. И это уже третья часть полного перечня жилья, которое группировка намерена отобрать у собственников. Предыдущая, вторая часть была опубликована в ноябре.

 

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