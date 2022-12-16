В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тисяч мешканців – голова міськадміністрації

Близько 7-8 тисяч жителів залишаються в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області зі 102 тисяч довоєнного населення, а у Сєвєродонецькій об'єднаній територіальній громаді, що включає також 4 навколишні смт і 15 сіл – близько 10 тисяч зі 117. Про це в ефірі Еспресо.ТВ ВЦА Олександр Стрюк.



За його словами, у місті складна гуманітарна ситуація, зокрема, не проведено підготовки до опалювального сезону.



«Окупаційна влада намагається робити картинку нібито стабільності, відновлення якогось життя у місті. Насправді, ситуація досить складна – і гуманітарна, і будь-яка інша. Відсутні умови для зимівлі, намагаються зібрати людей, щоби якось обігрітися, але цього недостатньо», - сказав глава міськадміністрації.



Також Стрюк повідомив, що централізовані поставки ліків до Сєвєродонецька не здійснюються, мешканці вирішують ці питання самостійно.