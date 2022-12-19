Евросоюз определил лимит цен на газ

Страны Европейского Союза достигли соглашения по установлению лимита цен на газ в размере 180 евро за мегаватт/час. Об этом сообщило постпредство Польши в Евросоюзе.



«Мы приветствуем договоренность министров ЕС по "потолку" цен газ в размере 180 евро за мегаватт/час, эта договоренность предусматривает лимит цен в отношении всех европейских хабов», – говорится в заявлении польского постпредства, опубликованном в Twitter.



«Потолок», как предполагается, будет работать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Под «потолком» имеется в виду стоимость, по достижении которой включается механизм коррекции. Эту максимальную цену министрам и предстояло определить.