Євросоюз визначив ліміт цін на газ

Країни Європейського Союзу досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ у розмірі 180 євро за мегават/годину. Про це повідомило постпредство Польщі у Євросоюзі.



«Ми вітаємо домовленість міністрів ЄС щодо "стелі" цін на газ у розмірі 180 євро за мегават/годину, ця домовленість передбачає ліміт цін щодо всіх європейських хабів», – йдеться у заяві польського постпредства, опублікованій у Twitter.



Найвища ціна, як передбачається, працюватиме в рамках європейського механізму корекції газового ринку. Під стелею мається на увазі вартість, після досягнення якої включається механізм корекції. Цю максимальну ціну міністрам і потрібно було визначити.