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Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне

21 декабря 2022, 21:34

Зеленский встретился с Байденом в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме на Южной лужайке.

В среду, 21 декабря, состоялся первый зарубежный визит Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

Сообщается, что в рамках визита в Белый дом у Зеленского запланированы переговоры с Байденом, пресс-конференция и выступление перед Конгрессом.

Незадолго до этого Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью 1,85 миллиарда долларов. В новый пакет военной помощи, среди прочего, войдут американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, поскольку считает, что война в Украине перешла в новую фазу.

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