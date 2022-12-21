Зеленський зустрівся з Байденом у Вашингтоні

Президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі на Південній галявині.



У середу, 21 грудня, відбувся перший закордонний візит Зеленського з початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.



Повідомляється, що в рамках візиту до Білого дому у Зеленського заплановано переговори з Байденом, прес-конференцію та виступ перед Конгресом.



Незадовго до цього Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання США нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю 1,85 мільярда доларів. До нового пакету військової допомоги, серед іншого, увійдуть американські системи протиповітряної оборони Patriot.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, оскільки вважає, що війна в Україні перейшла у нову фазу.