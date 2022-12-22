Зеленский и Байден рассказали, что для них значит «справедливый мир» с Россией

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне ответили, как они понимают «справедливое» окончание войны России с Украиной.



«Что такое справедливый мир? <...> Для всех это разное. Для меня как для президента — это никаких компромиссов относительно нашей земли, суверенитета и территориальной целостности, возмещение материального ущерба от России. А что будет справедливым миром для родителей, которые потеряли детей? Для них все эти деньги — ничто. Их не интересуют никакие компенсации. Они живут местью. И чем дольше будет идти война, тем больше будет таких людей. У них не будет другого смысла продолжать жить. Это то, что я вижу. Я знаю таких людей», — сказал Зеленский.



Он добавил, что «нет никакого справедливого мира в той войне, которую нам принесли эти нелюди».

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В свою очередь президент США Байден подчеркнул, что у него с Зеленским общее видение. «Это свободная, независимая, процветающая Украина, которая находится в безопасности. Мы оба хотим, чтобы война завершилась», — подчеркнул он.



По мнению Байдена, война в Украине завершилась в тот же день, если бы президент РФ Владимир Путин объявил об этом. «Но этого не случится. Этого не случилось до сих пор. Что нужно? Нужно, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. Она может этого добиться с помощью США и союзников», — подчеркнул он.



Байден выразил надежду, что Путин скоро поймет, что не может выиграть эту войну. И тогда, по словам американского лидера, Зеленский сможет определить, как он хочет ее завершить.



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