Зеленський і Байден розповіли, що для них означає «справедливий мир» з Росією

Президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден під час спільної прес-конференції у Вашингтоні відповіли, як вони розуміють «справедливе» закінчення війни Росії з Україною.



«Що таке справедливий мир? <...> Для всіх це різне. Для мене як для президента — це жодних компромісів щодо нашої землі, суверенітету та територіальної цілісності, відшкодування матеріальних збитків від Росії. А що буде справедливим миром для батьків, які втратили дітей? Для них усі ці гроші — ніщо. Їх не цікавлять жодні компенсації. Вони живуть помстою. І чим довше йтиме війна, тим більше буде таких людей. У них не буде іншого сенсу продовжувати жити. Це те, що я бачу. Я знаю таких людей», — сказав Зеленський.



Він додав, що «немає жодного справедливого миру в тій війні, яку нам принесли ці нелюди».

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У свою чергу президент США Байден наголосив, що має з Зеленським спільне бачення. «Це вільна, незалежна, процвітаюча Україна, яка перебуває в безпеці. Ми вдвох хочемо, щоб війна завершилася», — наголосив він.



На думку Байдена, війна в Україні завершилася того ж дня, якби президент РФ Володимир Путін оголосив про це. «Але цього не станеться. Цього не сталося й досі. Що потрібно? Потрібно, щоб Україна досягла успіху на полі бою. Вона може цього досягти за допомогою США та союзників», — наголосив він.



Байден висловив сподівання, що Путін скоро зрозуміє, що не може виграти цю війну. І тоді, за словами американського лідера, Зеленський зможе визначити, як він хоче її завершити.



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