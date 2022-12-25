Окупанти обстріляли прифронтову територію Донецької області

Російські війська продовжували стріляти по всій лінії фронту на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Він розповів, що на Волноваському напрямі знову під обстрілами опинився Вугледар та околиці міста. Там обійшлось без жертв. На Донецькому напрямі також ніхто не постраждав. Вночі тривали обстріли Мар'їнської громади: пошкоджено Максимільянівську міськраду. Зафіксовано прильоти Мар'їнкою та Красногорівкою. Вранці під вогонь потрапили Орлівка Очеретинської громади та Авдіївка. Там пошкоджено лікарню.

На Горлівському напрямку ракетний удар зазнало Предтечине Костянтинівської громади — 1 особа поранена, 4 будинки пошкоджено. У Бахмуті поранено 5 цивільних, пошкоджено 1 будинок.

На Лисичанському напрямі не припинялися обстріли Торської та Зарічного Лиманської громади. На цей раз обійшлося без постраждалих.

«Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтеся вчасно!», — закликав мешканців області голова адміністрації.