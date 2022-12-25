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16 мирных жителей погибли на Херсонщине за сутки — ОВА

25 декабря 2022, 11:14

16 мирных жителей погибли на Херсонщине за сутки — ОВА

16 мирных жителей погибли 24 февраля в Херсонской области в результате обстрелов российских войск. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

Он отметил, что среди погибших были 3 работника ГСЧС. Их обстреляли во время проведения работ по разминированию территорий в Бериславском районе.

Еще 64 жителя области получили ранения различной степени тяжести.

Глава администрации рассказал, что российские войска за сутки 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Они били из артиллерии, РСЗО и минометов. Противник 41 раз атаковал областной центр. Массированным огнем захватчики покрыли центр Херсона. Там погибли мирные люди, разрушены гражданские здания. Также под огнем оказались промышленные помещения, медицинские заведения, частные и многоквартирные дома.

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