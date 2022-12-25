16 мирних жителів загинули на Херсонщині за добу.

16 мирних жителів загинули 24 лютого на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.



Він зазначив, що серед загиблих були 3 працівники ДСНС. Їх обстріляли під час проведення робіт із розмінування територій у Бериславському районі.



Ще 64 мешканці області отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Глава адміністрації розповів, що російські війська за добу 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Вони били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Противник 41 раз атакував обласний центр. Масованим вогнем загарбники покрили центр Херсона. Там загинули мирні люди, зруйновано цивільні будинки. Також під вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.