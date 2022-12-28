Большинство стран не поддерживают исключение РФ из Совбеза ООН – МИД Эстонии

Большинство стран не поддерживают предложение Украины об исключении России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом рассказал вице-канцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер эстонскому общественному вещателю ERR.



По его словам, многие страны не согласны с тем, что РФ неправомерно вошла в ООН и заняла место в Совбезе, и должна покинуть организацию.



Вольмер подчеркнул, что Эстония – один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины в вопросах изолирования РФ в различных организациях и привлечения ее к ответственности за совершенные преступления. Это касается и вопроса об исключении России из Совбеза ООН.



Тем не менее, уточнил Вольмер, международной поддержки у Украины по этому вопросу нет. Он уточнил, что рассмотрение предложения об исключении России из Совбеза ООН было бы возможно, если бы большое количество стран придерживались бы того же мнения, что и Украина: после распада СССР Россия получила место в организации вне процедуры и это следует пересмотреть.



«Но государств, которые бы полагали, что это возможно и необходимо, по сути, нет‎»‎, — добавил вице-канцлер.



Вольмер считает, что если бы дошло до голосования по вопросу исключение РФ из Совбеза ООН, Россия заблокировала бы процесс. Поэтому он предположил, что лучше сосредоточить внимание на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно отстранить.

26 декабря стало известно о том, что Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН.



14 декабря на церемонии вручения премии Сахарова президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество уже сейчас создать специальный трибунал для российских военных преступников.