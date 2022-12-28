Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії

Більшість країн не підтримують пропозицію України щодо виключення Росії з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це розповів віце-канцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер естонському громадському мовнику ERR.



За його словами, багато країн не згодні з тим, що РФ неправомірно увійшла до ООН і зайняла місце в Раді безпеки, а тому має залишити організацію.



Вольмер підкреслив, що Естонія – один із лідерів та найбільш активних прихильників України у питаннях ізолювання РФ у різних організаціях та притягнення її до відповідальності за скоєні злочини. Це стосується й питання про виключення Росії із Ради безпеки ООН.



Проте, уточнив Вольмер, міжнародної підтримки Україна з цього питання не має. Він уточнив, що розгляд пропозиції про виключення Росії з Ради безпеки ООН було б можливим, якби велика кількість країн дотримувалась тієї ж думки, що й Україна: після розпаду СРСР Росія отримала місце в організації поза процедурою і це слід переглянути.



«‎Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає»‎, — додав віце-канцлер.



Вольмер вважає, що якби дійшло до голосування щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН, Росія заблокувала б процес. Тому він припустив, що краще зосередити увагу на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію справді можна усунути.

26 грудня стало відомо про те, що Україна ініціює вилучення Росії із Ради безпеки ООН.



14 грудня на церемонії вручення премії Сахарова президент Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство вже наразі створити спеціальний трибунал для російських військових злочинців.