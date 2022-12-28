Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії

28 грудня 2022, 18:20

Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії

Більшість країн не підтримують пропозицію України щодо виключення Росії з Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це розповів віце-канцлер міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер естонському громадському мовнику ERR.

За його словами, багато країн не згодні з тим, що РФ неправомірно увійшла до ООН і зайняла місце в Раді безпеки, а тому має залишити організацію.

Вольмер підкреслив, що Естонія – один із лідерів та найбільш активних прихильників України у питаннях ізолювання РФ у різних організаціях та притягнення її до відповідальності за скоєні злочини. Це стосується й питання про виключення Росії із Ради безпеки ООН.

Проте, уточнив Вольмер, міжнародної підтримки Україна з цього питання не має. Він уточнив, що розгляд пропозиції про виключення Росії з Ради безпеки ООН було б можливим, якби велика кількість країн дотримувалась тієї ж думки, що й Україна: після розпаду СРСР Росія отримала місце в організації поза процедурою і це слід переглянути.

«‎Але держав, які б вважали, що це можливо і необхідно, по суті, немає»‎, — додав віце-канцлер.

Вольмер вважає, що якби дійшло до голосування щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН, Росія заблокувала б процес. Тому він припустив, що краще зосередити увагу на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію справді можна усунути.

26 грудня стало відомо про те, що Україна ініціює вилучення Росії із Ради безпеки ООН.

14 грудня на церемонії вручення премії Сахарова президент Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство вже наразі створити спеціальний трибунал для російських військових злочинців.

Ще за темою

Люди
Мярт Вольмер
Місця
Росія Естонія
Організації
ООН

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
14:16
Окупанти у Маріуполі заборонили масові заходи на новорічні свята
11:33
РФ, ймовірно, зробить пріоритетом утримання лінії фронту біля Кремінної — Британська розвідка
08:50
У Донецьку поранено чоловіка
22:55
Головні події в окупації 27 грудня
18:24
Тисяча кримських татар виїхали до Туреччини, щоб їх не мобілізувала РФ
17:23
«ЛНР» опублікувала список квартир у Сєвєродонецьку, які будуть зламувати
17:13
«ДНР» не проводитиме масових заходів у Донецьку на свята через обстріли
16:32
«ДНР»: Залізничний вокзал у Ясинуватій потрапив під обстріл
16:06
Мер: Внаслідок обстрілу Олешек загинула людина, ще п'ятеро поранено
14:43
«ДНР»: Внаслідок обстрілу загинув житель села під Волновахою
12:19
У РФ затримали 8 мобілізованих окупантів, які втекли з Луганщини — ЗМІ
11:48
Вбивцями сім'ї з 8 людина в Макіївці є бійці ПВК «Вагнера» — Геращенко
09:15
«ДНР»: Чотирьох людей поранено в Донецьку та Макіївці за добу під час обстрілів
Всі новини
19:13
Снаряд пошкодив житловий будинок та будівлю магазину у Донецьку
18:20
Більшість країн не підтримують виключення РФ із Ради безпеки ООН – МЗС Естонії
18:19
В Україні затвердили перелік окупованих територій і тих, де ведуться бойові дії
17:36
Зеленський: Понад 1800 населених пунктів уже вдалося звільнити від російських окупантів
17:01
«Харківські угоди»: Суд дозволив арешт екс-міністра оборони
16:53
Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер
16:50
У Мінреінтеграції розповіли про перелік територій, за яким призначають виплати для ВПО
16:28
Під Вугледаром ЗСУ знайшли ПВК «Патріот» міністра оборони РФ Шойгу
16:18
У Миколаєві у дворі будинку вибухнув снаряд, поранено жінку
16:10
У Кремлі заявили, що «мирний план» має включати окупацію Росією чотирьох регіонів України
15:46
Сєвєродонецькі партизани допомагають ЗСУ та діють самостійно — Стрюк
15:46
«Там немає місця, яке не було б полито кров'ю»: Зеленський показав фото з Бахмута
15:11
Обстріл Харківської області: Снаряд влучив у багатоквартирний будинок
15:09
Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами
14:22
У Куршевелі затримано колишнього нардепа Костянтина Жеваго, готуються документи на екстрадицію – ГБР
Всі новини
ВІДЕО
Не всі влізуть: Як рятують тварин Бахмута під безперервними обстрілами
28 грудня, 15:09
Газові ігри: Чи допоможе Туреччина Москві обійти санкції ►
26 грудня, 19:13
У Донецьку повідомляють про «прильоти» на територіях двох лікарень
24 грудня, 19:35

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама