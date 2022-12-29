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В украинской разведке рассказали, почему Россия пока не получила баллистические ракеты из Ирана

29 декабря 2022, 20:00

В украинской разведке рассказали, почему Россия пока не получила баллистические ракеты из Ирана

Иран воздерживается от поставок баллистических ракет России из-за потенциальных последствий. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Тем не менее, Россия и Иран имеют предварительные договоренности о поставках ракет, отметил он.

«Поставка иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для Путина, но пока получить его он никак не может. Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать», – сказал Юсов.

По словам представителей службы безопасности США и союзников, Иран тайно согласился отправить не только ударные беспилотники, но и то, что некоторые официальные лица назвали первыми ракетами класса «земля-земля» иранского производства. Они предназначены для использования против украинских городов и военных позиций.

Официально Иран отрицает поставки ударных дронов России.

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