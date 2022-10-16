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Иран намерен передать России баллистические ракеты — СМИ

16 октября 2022, 13:04

Иран намерен передать России баллистические ракеты — СМИ

Иран планирует направить в Россию баллистические ракеты и беспилотники для войны с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников.

«Увеличение потока оружия из Ирана может помочь компенсировать резкие потери российских вооружений, восстановить поставки высокоточных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по словам представителей службы безопасности США и союзников, Иран тайно согласился отправить не только ударные беспилотники, но и то, что некоторые официальные лица назвали первыми ракетами класса «земля-земля» иранского производства. Они предназначены для использования против украинских городов и военных позиций.

Явным признаком расширения роли Ирана в качестве военного поставщика для Москвы стало то, что 18 сентября Тегеран направил официальных представителей в Россию для окончательного согласования условий дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов иранских ракет класса «земля-земля».

По данным разведки, иранская военная промышленность готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar, двух баллистических ракет малой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров, соответственно. Это будет первая поставка таких ракет в Россию с начала войны.

Иран также готовит новые поставки беспилотных летательных аппаратов для России, в том числе «десятки» дополнительных Mohajer-6 и большее количество Shahed-136. Последние способны доставлять взрывчатые вещества на расстояние до 1500 миль. По словам официальных лиц, в последние недели иранские технические советники посетили районы, контролируемые Россией, чтобы дать инструкции по эксплуатации беспилотников.

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян отрицал поставки оружия России. Он заявил, что «Исламская Республика Иран не предоставила и не будет предоставлять какое-либо оружие для использования в войне на Украине», согласно субботнему оглашению его телефонного разговора со своим португальским коллегой.

«Мы считаем, что вооружение каждой стороны кризиса продлит войну», — заявил он.

Ранее, 3 октября, официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани повторил упорное отрицание Ираном какой-либо причастности к поставкам беспилотников в Россию.

«Исламская Республика Иран считает сообщения о поставках в Россию беспилотников для использования в войне на Украине необоснованными и не подтверждает их», — сказал он. Канани подтвердил заявление Ирана о нейтралитете в конфликте.

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