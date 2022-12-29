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В українській розвідці розповіли, чому Росія поки не отримала балістичні ракети з Ірану

29 грудня 2022, 21:00

В українській розвідці розповіли, чому Росія поки не отримала балістичні ракети з Ірану

Іран утримується від постачання балістичних ракет Росії через потенційні наслідки. Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Проте Росія та Іран мають попередні домовленості про постачання ракет, зазначив він.

«Постачання іранських дронів триває. Щодо балістичних ракет, це така бажана зброя для Путіна, але поки що отримати її він ніяк не може. Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи, чим це для іранського режиму може загрожувати», – сказав Юсов.

За словами представників служби безпеки США та союзників, Іран таємно погодився відправити не лише ударні безпілотники, а й те, що деякі офіційні особи назвали першими ракетами класу «земля-земля» іранського виробництва. Вони призначені для використання проти українських міст та військових позицій.

Офіційно Іран заперечує постачання ударних дронів Росії.

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