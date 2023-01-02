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У британській розвідці розповіли про бої під Кремінною

02 січня 2023, 17:35

У британській розвідці розповіли про бої під Кремінною

Протягом останніх п'яти днів ЗСУ билися з російською окупаційною армією в районі захопленого міста Кремінна Луганської області. У звіті оборонної розвідки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії говориться, що найімовірніше бої велися за контроль над трасою Р66 на північ від Кремінної.

«Р66 є ключовим маршрутом постачання північної частини російського донбаського фронту із Білгородської області Росії. Його використання було перервано українською артилерією з жовтня, але якщо Україні вдасться забезпечити безпеку маршруту, це, швидше за все, ще більше підірве російську оборону Кремінної», — йдеться в Twitter-повідомленні британської розвідки.

Траса Р66 знаходиться між містами Кремінна та Сватове Луганської області. Обидва міста залишаються під окупацією, проте знаходяться неподалік лінії розмежування.

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