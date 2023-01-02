В Донецке продлили режим бесплатной подачи воды

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» продлила на 2023 года режим безоплатной подачи воды.



«В 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом "Северский Донец–Донбасс"», – говорится в сообщении службы по тарифам при «ДНР».



Для населения городов, получающих воду из артезианских скважин, тариф увеличится на 5 рублей за 1 куб. метр.



Напомним, в ноябре в «ДНР» сообщали, что запасов воды в водохранилищах Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые питают неподконтрольную часть Донецкой области, осталось на шесть-семь месяцев.



Проблемы с водоснабжением оккупированных городов Донецкой области продолжаются.