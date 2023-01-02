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В Донецке продлили режим бесплатной подачи воды

02 января 2023, 20:00

В Донецке продлили режим бесплатной подачи воды

На оккупированной территории Донецкой области группировка «ДНР» продлила на 2023 года режим безоплатной подачи воды.

«В 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом "Северский Донец–Донбасс"», – говорится в сообщении службы по тарифам при «ДНР».

Для населения городов, получающих воду из артезианских скважин, тариф увеличится на 5 рублей за 1 куб. метр.

Напомним, в ноябре в «ДНР» сообщали, что запасов воды в водохранилищах Ольховское, Зуевское и Ханженковское, которые питают неподконтрольную часть Донецкой области, осталось на шесть-семь месяцев.

Проблемы с водоснабжением оккупированных городов Донецкой области продолжаются.

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