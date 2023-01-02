Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Донецьку продовжили режим безкоштовної подачі води

02 січня 2023, 20:34

У Донецьку продовжили режим безкоштовної подачі води

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» продовжило на 2023 рік режим безоплатної подачі води.

«У 2023 році продовжиться режим безоплатної подачі води населенню у зв'язку з непрацюючим каналом "Сіверський Донець-Донбас"», – йдеться у повідомленні служби тарифів при «ДНР».

Для населення міст, які одержують воду з артезіанських свердловин, тариф збільшиться на 5 рублів за 1 кубометр.

Нагадаємо, у листопаді в «ДНР» повідомляли, що запасів води у водосховищах Ольхівське, Зуївське та Ханженківське, які живлять непідконтрольну частину Донецької області, залишилося на шість-сім місяців.

Проблеми з водопостачанням окупованих міст Донецької області продовжуються.

Ще за темою

Організації
ДНР
Інше
водопостачання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:34
У Донецьку продовжили режим безкоштовної подачі води
19:30
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці
18:25
Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ►
16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
15:55
Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці
15:50
Армія РФ заблокувала село на Луганщині та проводить там «фільтрацію» жителів — ЦНС
13:34
Удар по військових РФ у ПТУ Макіївки: З'являються нові подробиці
10:48
До окупованого Первомайська привезли 250 поранених російських загарбників
10:37
«ДНР»: Один загиблий і шестеро поранених через обстріли за минулу добу
22:25
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
11:50
Житель Ясинуватої загинув під обстрілами
11:11
Армійські корпуси «ДНР» і «ЛНР» офіційно увійшли до складу збройних сил Росії
10:17
«ДНР» заявила про поранення 8 мирних жителів під час обстрілів
03:52
«ДНР»: Більше 15 людей поранено в результаті обстрілу в Макіївці
03:14
Центр Донецька обстріляли на Новий рік
Всі новини
22:03
ЗМІ встановили імена 538 загиблих мобілізованих росіян
21:52
Зеленський: Росія планує тривалу атаку «Шахедами»
20:34
У Донецьку продовжили режим безкоштовної подачі води
19:30
У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі окупантів у Макіївці
18:25
Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ►
16:53
Армія РФ перекинула в Урзуф Донецької області мобілізованих окупантів
15:55
Міноборони РФ визнало загибель 63 російських військових у Макіївці
15:50
Армія РФ заблокувала село на Луганщині та проводить там «фільтрацію» жителів — ЦНС
14:29
СБУ оголосила про підозру голові центробанку РФ за «рубльову зону» в окупації
14:05
«Зернова ініціатива»: Україна експортувала 16 млн тонн продукції
13:34
Удар по військових РФ у ПТУ Макіївки: З'являються нові подробиці
13:05
Через нічну атаку армії РФ ускладнилася ситуація з електропостачанням у Києві
11:56
Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області за добу
11:55
У лікарні помер один із постраждалих від ракетного обстрілу Києва 31 грудня
11:31
Війська РФ обстріляли Донецьку область вночі, пошкоджено будинки
Всі новини
ВІДЕО
Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ► Брехня про війну в Україні: Як не стати жертвою пропаганди ►
02 січня, 18:25
У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих У Макіївці знищено училище, в якому мешкали мобілізовані росіяни. Кажуть про сотні загиблих
01 січня, 22:25
«Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського «Хочу побажати одного — перемоги». Новорічне звернення Володимира Зеленського
31 грудня, 23:43

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама