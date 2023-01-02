У Донецьку продовжили режим безкоштовної подачі води

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» продовжило на 2023 рік режим безоплатної подачі води.

«У 2023 році продовжиться режим безоплатної подачі води населенню у зв'язку з непрацюючим каналом "Сіверський Донець-Донбас"», – йдеться у повідомленні служби тарифів при «ДНР».



Для населення міст, які одержують воду з артезіанських свердловин, тариф збільшиться на 5 рублів за 1 кубометр.



Нагадаємо, у листопаді в «ДНР» повідомляли, що запасів води у водосховищах Ольхівське, Зуївське та Ханженківське, які живлять непідконтрольну частину Донецької області, залишилося на шість-сім місяців.



Проблеми з водопостачанням окупованих міст Донецької області продовжуються.