В Макеевке разбирают завалы ПТУ, по которому на днях ударили ВСУ

В Макеевке до сих пор продолжают разбор завалов ПТУ, в котором располагались российские оккупационные войска перед ударом ВСУ. Количество погибших военных РФ все еще неизвестно. Об этом сообщил российский прокремлевский военкор Семен Пегов.



«Точное число погибших, несмотря на официальное заявление министерства обороны РФ, неизвестно до сих пор», — сказал он, добавив, что «количество жертв может быть больше» по мере разбора завалов.

ВСУ нанесли удар по расположению российских войск в ПТУ Макеевки в ночь на 1 января. Вчера Минобороны РФ признало гибель 63 военных.



В соцсетях говорят, что число погибших и раненых может доходить до 600-700 человек.