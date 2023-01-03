У Макіївці розбирають завали ПТУ, по якому на днях вдарили ЗСУ

У Макіївці досі продовжують розбір завалів ПТУ, в якому розташовувалися російські окупаційні війська перед обстрілом з боку ЗСУ. Кількість загиблих військових РФ досі невідома. Про це повідомив російський прокремлівський воєнкор Семен Пєгов.



«Точна кількість загиблих, незважаючи на офіційну заяву міністерства оборони РФ, невідома досі», — сказав він, додавши, що «кількість жертв може бути більшою» після розбору завалів.

ЗСУ завдали удару по розташуванню російських військ у ПТУ Макіївки 1 січня. Учора Міноборони РФ визнало загибель 63 військових.



У соцмережах кажуть, що кількість загиблих і поранених може сягати 600-700 осіб.