Міноборони РФ взяло відповідальність за удари по Дружківці та Краматорську

Міноборони РФ взяло на себе відповідальність за удари по Дружківці та Краматорську Донецької області. Про це йдеться в повідомленні відомства.



У зведенні зазначено, що через ракетний та авіаційний удари «по скупченню військової техніки» в районі залізничної станції в Дружківці нібито знищено дві пускові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS; чотири бойові машини реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire; понад 800 реактивних снарядів до систем залпового вогню; шість автомобілів, а також до 120 українських військовослужбовців.



Також у Міноборони РФ запевняють, що під час контрбатарейної боротьби в районі Краматорська «розкрито позиції й знищено дві пускові установки реактивної системи залпового вогню HIMARS».



Жодних підтверджень того, що ударів було завдано по військових об'єктах, Міноборони РФ не надало.

Нагадаємо, за даними влади, увечері 2 січня Дружківка зазнала трьох ударів російських військ.



Через це було зруйновано льодову арену, пошкоджено ресторанно-готельний комплекс МАН, автовокзал, церкву, житловий будинок і господарські будівлі. Одна людина поранена.



Момент удару поруч із готелем МАН потрапив на відео французького телеканалу.